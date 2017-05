DOESBURG - Bij allerlei festiviteiten in Doesburg is draaiorgel Erica aanwezig. Door de muziek worden vele feesten nóg leuker met de klanken van een draaiorgel. Dit jaar was het draaiorgel 40 jaar aanwezig in Doesburg en daarom werden de eigenaren even in het zonnetje gezet en kregen een fraai plaatje met tekst overhandigd en een oranje wimpel van de voorzitter van Doesburg en Oranje. - foto: Hanny ten Dolle