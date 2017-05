Een extraatje voor moeder bij Veelzijdig Velp

VELP - Veelzijdig Velp is een actie gestart in het kader van Moederdag. Een groot aantal winkeliers in het centrum stellen leuke presentjes beschikbaar die met deze actie te winnen zijn.

Veertien dagen voorafgaand aan Moederdag, op 14 mei, zijn in bijna alle winkels in het centrum van Velp moederdag-wenskaarten beschikbaar. Zoons en dochters kunnen op deze kaart aangeven waarom hun moeder een attentie, een cadeautje van Veelzijdig Velp, verdienen. De hartvormige kaarten liggen op de toonbanken klaar. Boeken, flessen wijn, een behandeling bij de kapper, een horloge, zonnebrillen, taarten, boeketten en tal van andere leuke presentjes liggen op zaterdag 13 mei klaar voor de winnaars van deze actie.

Aan de actie is een aantal spelregels verbonden. Zo moeten de wenskaarten ingevuld en ingeleverd zijn bij een van de winkeliers vóór vrijdag 12 mei 17.00 uur. Notaris Kroon verricht namelijk meteen daarna de trekking, zodat de prijsjes de volgende dag kunnen worden opgehaald in de winkels. De winnaars worden vrijdagavond op de hoogte gesteld. Op de website van Veelzijdig Velp staan de overige spelregels uitgelegd.

www.veelzijdigvelp.nl