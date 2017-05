Dagelijks sporten mogelijk in Klarenbeek

KLARENBEEK – Het sportconcept MultiSport Klarenbeek, een initiatief van de dorpscontactpersonen, gaat een andere opzet krijgen. Daar waar het voorheen ging om een zesweekse sportcyclus op de maandagavond, is het nu mogelijk om iedere dag te sporten in Klarenbeek met behulp van de MultiSport strippenkaart.

In de nieuwe opzet kan men op alle dagen van de week gaan sporten. Er zijn maar liefst 15 sportmomenten per week waaruit men kan kiezen, zowel overdag als ‘s avonds. Deelname is op basis van een strippenkaartsysteem, waardoor ieder vrij is om te gaan sporten wanneer zij of hij wil.

De sporten waaraan ieder met een MultiSport strippenkaart kan deelnemen, zijn: fitness (drie momenten per week), x-core (twee momenten per week), bootcamp (vier momenten per week), HITT/aquasport (drie momenten per week), crosschallenge (een moment per week) en fietsen/ATB (twee momenten in het weekend). Alle sporten worden aangeboden in of vanaf het MFC aan de Bosweg 12 in Klarenbeek, met uitzondering van fitness, dit vindt plaats bij Fysiotherapie Klarenbeek en HITT/aquasport, hiervoor wordt uitgeweken naar zwembad De Schaeck in Twello.

Deelnemen aan deze sporten kan dus middels een MultiSport strippenkaart, deze kost € 65,- voor 10 strippen. De kaart is geldig tot en met 31 december 2017. Om te voorkomen dat de groepen overvol raken wel van tevoren even aanmelden. De MultiSport strippenkaart, die overigens niet persoonsgebonden is, is te koop bij Bike Totaal Wolters.

Aan de MultiSport strippenkaart zijn diverse voordelen verbonden: korting bij Bike Totaal Wolters, behandeling bij schoonheidssalon Marilooks en drie keer gratis gebruik maken van de tennisbaan bij TV De Zweepslag. Vragen? E-mail: dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl.