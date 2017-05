Koning van Doesburg

DOESBURG - Koningsdag in Doesburg betekende weer traditioneel ook het vogelschieten. Dit jaar leverde dat de eerste gekleurde schutterskoning op, zoals Glenn Versteeg zelf zei.

De rest van de vogel werd er af geschoten door: Ernesto van Essen, Patrick Basjes, Paul Hamer en Marcel Verheij. Nieuw dit jaar was de erg mooie ketting, die speciaal is ontworpen en waarin alle namen van de schutterskoningen van voorgaande jaren gegraveerd staan. De naam van Glenn Versteeg wordt hier natuurlijk aan toe gevoegd. Burgemeester Loes van der Meijs vond de ketting van de schutterskoning haast mooier dan die van de burgemeester.

’s Morgens was er voor de kinderen eerst de loterij en vele kinderen gingen met een leuke prijs naar huis. De kleedjesmarkt trok veel bezoekers en er werden goede zaken gedaan. Voor alle kinderen was er een gratis zakje popcorn van Grand café Duo. Het treintje Bello reed weer de beroemde rondjes door Doesburg. Ook in de straten was het gezellig bij de horeca. ’s Middags waren er de klassieke motoren te zien in de Meipoortstraat, maar bovenal: het weer werkte mee, wel wat koud maar een heerlijk zonnetje en dat maakte het nog vrolijker. - foto: Hanny ten Dolle