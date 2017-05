Koningsdag Loenen gevierd in De Brink

LOENEN – Koningsdag 2017 speelde in Loenen grotendeels af in en om het Dorpscentrum De Brink. Maar het blijft in Loenen nog een traditie van de 'Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging Loenen’ om de dag te beginnen met een muzikale rondtocht door het dorp.

De muziekvereniging OLTO verscheen keurig in uniform op de afgesproken tijd bij De Brink om van hier te vertrekken. Een flink korps, met leden van het Harmonieorkest en de Drumfanfare deden mee en bliezen onderweg pittige marsen. Het bestuur van de NFHL sloot de stoet. Bij het onmoetingscentrum De Bruisbeek werd even gestopt om bij de Willem Alexanderboom het Wilhelmus ten gehore te brengen.

Terug bij De Brink, startte voor de jeugd het feest op het Spritshzplein. Er was een kleedjesmarkt waar maar weinig kinderen, wellicht door het mindere weer, gebruik van maakten om hun spullen te verkopen. Wel vermaakten de jongens zich prima met voetballen in de panna kooi. Maar ook het springkussen, dit keer in hutvorm, was zeer in trek.

In de zaal van de Brink stonden ook spelletjes opgesteld. Ieder kon meedoen met het alom bekende sjoelen. Er werd een stand bijgehouden van de beste sjoelers. Er waren mooie prijzen mee te winnen. Voor de dorstige kelen was er ranja uit de ‘Ranjakoe’.

Muziek was er ook volop met DJ’s en Berrie van Dungen voerde in en clownspak rare capriolen op. Het Jeugdorkest van OLTO speelde enkele nummers. Dansstudio Move-it bracht in de Brink ook een leuke show.