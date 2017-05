De Heideroos met Marcel en zijn team bestaat tien jaar

EERBEEK - Tien jaar geleden, op 1 mei 2007, werd Marcel Gardenbroek de uitbater van De Heideroos aan de Harderwijkerweg 28 in Eerbeek. “Tien jaar een zaak runnen, is echt een mijlpaal in de horeca-branche”, vertelt Gardenbroek trots. “Dankzij onze vele vaste gasten en ons vaste, hechte team heb ik dit kunnen bereiken”.

De Heideroos is een mooi allround bedrijf. In het smaakvol ingerichte restaurant is plaats voor tachtig personen. “Wij bieden onze gasten echt een avondje uit. Je kan hier heerlijk rustig tafelen, genieten van onze traditioneel Nederlands / Franse keuken, of kiezen uit de samengestelde seizoensgebonden menu’s. De kinderen kunnen zich vermaken in de kinderkamer, terwijl de ouders ontspannen kunne eten. Bij ons krijg je een avondvullend programma en echt waar voor je geld”.

De Heideroos heeft in de afgelopen jaren een goed imago opgebouwd. “Dat komt met name door onze continuïteit. Gastvrijheid, kwalitatief goed eten en de gasten net iets meer bieden dan ze van tevoren bedacht hadden. Dat is waar het om gaat en waar je verschil kan maken. Ik en mijn team zetten altijd alle puntjes op de ‘i’ en ontwikkelen ons iedere keer weer opnieuw”. Al het personeel loopt sinds kort in nieuwe bedrijfskleding en ook de menukaart is vernieuwd, zowel de inhoud als de buitenkant. Ook aan het interieur en exterieur wordt uitgebreid aandacht besteed. En dat wordt zeer gewaardeerd door alle gasten. “Straks, na de ijsheiligen, komt het zonnige terras weer vol te staan met prachtige bloemen en planten en is het ook heerlijk genieten op onze nieuwe loungebanken”.

Naast het restaurant, is De Heideroos ook een partycentrum, zeer geschikt voor feesten en partijen. Ook kunnen er diverse activiteiten geboekt worden voor bijvoorbeeld familiedagen en personeelsfeesten. Onder andere Oud Hollandse spelen, Estafette spel, Roofvogeldemonstratie en tochten met Paardentrams. In de zaal is plaats voor maximaal 160 personen. “Grote bruiloften worden steeds minder gehouden. Onze zaal is sfeervol te verkleinen en daarom ook zeer geschikt voor kleinere gezelschappen. Bekend zijn ook de BBQ-buffetten met life-cooking door onze kok”. En ook voor een goed verzorgde catering op maat, is De Heideroos de ideale partner. Voor zowel kleine feestjes thuis als voor grote bedrijfsbuffetten.

Om het tienjarig jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, biedt De Heideroos de hele maand mei een bijzonder vijfgangen-jubileummenu aan, voor 34,50 euro per persoon. En wie jarig is, trakteert. Na afloop ontvangen gasten per twee personen een gratis Prosecco om mee naar huis te nemen.