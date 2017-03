Ooggetuigen vertellen hun belevenissen voor, tijdens en na Pasen

DOESBURG - Kees Posthumus en Juul Beerda maken prachtige voorstellingen waarin zij Bijbelse verhalen dichter bij de mensen brengen. In dit verhaal laten zij op woensdag 5 april om 20.00 uur, mensen (en het ezeltje!) zien die het lijden, sterven en de opstanding van Jezus van dichtbij meemaakten.



Een ooggetuige vertelt hoe duizenden mensen aten van vijf broden en twee vissen, nadat alle friet en shoarma was uitverkocht. Zacheus vertelt hoe hij in de boom klom om een glimp van Jezus op te vangen. Het eigenwijze ezeltje waarop Jezus Jeruzalem binnenrijdt, vertelt hoe het was om toegejuicht te worden door een grote menigte. Maria vertelt over de droevigste dag van haar leven, de dag waarop haar zoon stierf. Een van de vrouwen uit het gevolg van Jezus vertelt hoe zij op Paasochtend naar het graf van Jezus gingen en het leeg aantroffen. De Emmaüsgangers vertellen hoe ondanks al het verdriet en pijn het verhaal van Jezus toch doorgaat.

Aanvang: 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. Entree: € 10. De Gasthuiskerk en de Remonstrantse Gemeente Doesburg werken samen om deze voorstelling mogelijk te maken.

remgemdoes@gmail.com