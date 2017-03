Winnaars stratentoernooi

EERBEEK – Het twaalfde Stratentoernooi van badmintonclub ’t Pluumpje in Eerbeek kan de boeken in als een groot succes. De sportieve strijd werd aangegaan in drie poules, ingedeeld op sterkte. Aan het eind van een gezellige avond bleek het team van de Karel van Gelreweg de overall-winnaar na winst in de derde poule met de meeste punten. De spelers kregen de wisselbeker uitgereikt door Rob Barmentloo. De winnaars van vorig jaar, de Batsers van DBC uit Dieren, speelden een sportieve strijd en werden tweede in de eerste poule. Winnaars in de eerste poule waren de Shuttelaars uit Warnsveld. In poule twee ging de winst naar het team van Fysiotherapiepraktijk Eerbeek/Loenen eerste geworden. Voor elke poulewinnaar was er een grote taart, beschikbaar gesteld door Mam’s Coffee and More uit Arnhem. De aanmoedigingsprijs was voor de Chickens, twee jongens uit Eerbeek en twee meiden uit Beekbergen. Zij kregen heel toepasselijk een ei gevuld met voorjaarsbloemen en chocolade-eitjes. De organisatie, dit jaar in een nieuwe samenstelling, kijkt terug op een geslaagd toernooi. Alles liep op rolletjes en er deden maar liefst negentig spelers mee.