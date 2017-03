Stadsvertelling, expositie en live-muziek in Gasthuiskerk

DOESBURG - Elke eerste zondag van de maand, tijdens de Doesburgse Culturele Zondag, is in Gasthuiskerk Doesburg een programma met exposities, een stadsvertelling en live-muziek, soms aangevuld met een extra culturele verrassing. Op zondag 5 maart wordt de stadsvertelling verzorgd door Rob Verhoef. Solange Voots exposeert schilderijen. ‘s Middags is er een afwisselend open podium en een jamsesssie.

Rob Verhoef maakte een schilderij van de vesting van Doesburg dat is gebaseerd op oude kaarten en kadastergegevens. Verhoef, die 20 jaar cartograaf was, vertelt over de achtergronden en legt uit hoe zijn schilderij tot stand kwam. De stadsvertelling begint om 12.30 uur. "Alles wat mijn aandacht trekt en wat ik visueel en gevoelsmatig interessant vind, gebruik ik in mijn werk", aldus Solange Voots. "Aan de ene kant ben ik figuratief, maar ik heb net zoveel liefde voor abstractie en richt ik mij op vlak en vorm. Als ik naar een kunstwerk kijk wil ik erin gezogen worden, opgenomen worden om in een andere wereld wakker te worden."

Op 5 maart is er een afwisselend open podium, met koperensemble Brass-It, luisterliedjes door Linda van der Meulen en Arjan Appelman (foto) en pianist Fanuel Coenraad. Tijdens de jamsessie speelt de Gasthuiskerk sessieband stukken die door bezoekers aan de Gasthuiskerk werden aangedragen. De band bestaat uit Casper Maas, Roger Walker en Richard Rhemrev. Wie wil meezingen of -spelen kan langskomen en gewoon meedoen of zich opgeven via het formulier op de website.

Gasthuiskerk Doesburg is geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De stadsvertelling is om 12.30 uur. De live-muziek start om 14.30 uur met een open podium. De toegang is gratis.