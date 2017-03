Laura van Eik geselecteerd voor HanseArtWorks

DOESBURG - De Hanzestad Doesburg is vertegenwoordigd bij HanseArtWorks tijdens de 37e Internationale Hanzedagen van 15 tot en met 18 juni in Kampen door kunstenaar Laura van Eik. Net als negentien andere geselecteerde kunstenaars uit binnen- en buitenland is zij geselecteerd een kunstwerk te maken vanuit het thema Water verbindt. Alle kunstwerken worden in zeecontainers tentoongesteld, in een kunstenaarsdorp waar het publiek langs kan lopen. De twintig kunstenaars zijn tijdens de Hanzedagen ook allemaal in Kampen aanwezig. De expositie vindt plaats in het Museumkwartier van Kampen.

Laura van Eik heeft een bloeiende psychotherapiepraktijk in Doesburg. Sinds 2015 voert zij haar oude vak weer uit. Zij maakt werken op groot en klein papier, gebaseerd op voornamelijk plantaardige kunstvormen. Zij behandelt hier vaak thema’s als leven en dood, identiteit, groeikracht, natuur, verbinding, binnen en buiten, het grote en het kleine. Laura van Eik is een veelzijdige kunstenaar waar de gemeente Doesburg in bijzondere mate trots op is dat zij is uitverkozen deel te nemen aan de HanseArtWorks in 2017. Haar kunstwerk bestaat uit vier delen waarbij verschillende materialen worden gebruikt.