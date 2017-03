CDA Brummen draagt Jolanda Pierik voor als wethouder

BRUMMEN – De Brummense afdeling van het CDA draagt Jolanda Pierik – Van der Snel voor als nieuwe wethouder. Bij benoeming volgt zij Koos Paauw op, die op 1 februari onverwacht overleed. Het is de bedoeling van het CDA dat zij de kerntaken uit de portefeuille van Paauw op zich neemt: het sociaal domein en financiën.

Na het overlijden van wethouder Koos Paauw hebben bestuur en fractie van het CDA een voortvarende, maar zorgvuldige procedure doorlopen om een kandidaat-wethouder te selecteren. De keus van deze partij is gevallen op Jolanda Pierik-Van der Snel. Zij heeft ruime ervaring in politieke en bestuurlijke functies. Zo was ze van 2010 tot 2014 raadslid voor de gemeente Heerde en vanaf mei 2014 tot december 2015 wethouder voor diezelfde gemeente. In haar takenpakket als wethouder zaten onder andere de beleidsvelden sociaal domein, basismobiliteit, onderwijs en sport. Ook heeft Pierik veel ervaring opgedaan in maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zo was ze onder andere werkzaam voor een sociale werkvoorziening en bij een zorgaanbieder. Sinds juni 2016 werkt ze als sectormanager bij stichting Sprank. Deze functie zal ze beëindigen indien ze tot wethouder wordt benoemd.

Omdat de benoeming van een wethouder een verantwoordelijkheid is van de gemeenteraad, is er voor donderdagavond 9 maart een extra raadsvergadering belegd. Deze begint om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen. Tijdens deze vergadering wordt door de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de geloofsbrief van de kandidaat-wethouder. Aansluitend staan benoeming en beëdiging van mevrouw Pierik op de agenda. De raad neemt daarbij ook het besluit om de nieuwe wethouder ontheffing te verlenen van de eis om woonachtig te zijn in de gemeente Brummen. De gemeenteraad kan zo’n ontheffing voor een jaar verlenen, met de mogelijkheid tot verlenging na een jaar. Op 21 maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad, waarna ook nieuwe wethouders worden benoemd.