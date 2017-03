RHEDEN - Met het popverbranden bij de Carnavals Burcht Ons Huis van carnavalsvereniging de Heiknuuters is er een einde gekomen aan vier mooie dagen carnaval in Rheden. Met uitverkochte feesten en diverse artiesten en dweilorkesten zat de sfeer er alle avonden goed in. Met het in de brand steken van de pop door het Prinsenpaar René en Yvonne kunnen de Heiknuuters er weer een jaar tegen aan.